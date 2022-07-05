Москва, , 19:19 — REGNUM Аргентина и Иран серьезно усилят потенциал БРИКС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 июля заявил публицист Игорь Друзь.

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«Иран является сильной региональной державой и одним из главных мировых поставщиков энергоносителей», — заявил публицист.

По мнению политолога, американские политики могут «сколько угодно называть его «изгоем», но с Ираном охотно имеют дело многие страны, и его вес в международных отношениях достаточно велик.

«Также немалый вес имеет Аргентина в своем регионе. Поэтому вступление этих стран в БРИКС очень серьезно увеличивает значение этой организации», — заключил Друзь.

Напомним, что ранее Иран и Аргентина подали заявки на вступление в международную организацию БРИКС.