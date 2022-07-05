Москва, 5 июля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 5 июля подписал указ о присвоении почётного наименования «гвардейский» 80-му танковому полку. Документ опубликован.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Присвоить 80-му танковому Краснознамённому полку почётное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: 80-й гвардейский танковый Краснознамённый полк», — говорится в тексте указа.

Документ вступил в силу с момента подписания.