Черкесск, 5 июля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии принят законопроект об упорядочении продажи алкогольной продукции в дни некоторых праздников. Так, купить спиртное теперь не получится во время школьных праздников — 1 сентября и на Последний звонок, в День защиты детей и День молодежи — 1 июня и 27 июня соответственно, а также на мусульманские праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам.

Донор Нет алкоголю!

Такое решение было принято депутатами Народного собрания республики в ходе очередной сессии 4 июля. Парламентарии таким образом позаботились о снижении потребления алкоголя в рамках концепции демографической политики РФ на период до 2025 года.

Напомним, ранее активисты Общероссийского народного фронта обратились с предложением в правительство РФ о сокращении на один час времени продажи спиртных напитков, чтобы снизить количество преступлений и ДТП. В настоящее время его продажа разрешена с 08:00 до 23:00, если субъекты РФ не приняли своих законов.