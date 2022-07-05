Тамбов, 5 июля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В Тамбовской области 5 июля выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в области зарегистрировано 117 тыс. 516 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 114 тыс. 507 пациентов, в том числе 39 — за последние сутки.

За весь период скончались 2439 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.