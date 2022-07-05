Афины , 5 июля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Экономика Молдавии сильно пострадала от роста цен на энергоресурсы. Об этом заявила президент республики Майя Санду 5 июля своём выступлении в Афинах во время открытия круглого стола по вопросам экономики «Антитезы, трансформации, достижения в меняющемся мире».

President.gov.ua Президент Молдавии Майя Санду

«Возможно, ни одна страна так не пострадала, как Молдавия, от роста цен и неопределённости по поставкам энергоресурсов. Наши люди уже платят за газ в шесть раз больше, чем в прошлом году. С сожалением приходится отмечать, что люди готовы пожертвовать и демократией ради безопасности и сытого желудка», — сказала Санду.

Она призвала помочь Молдавии продолжать двигаться в «правильном» прозападном направлении. Президент заявила о готовности дальше «преобразовывать» страну. Санду также поблагодарила Брюссель за предоставление Молдавии статуса кандидата в ЕС.

Стоит отметить, что Молдавия почти всё топливо для автотранспорта приобретает в Румынии, соответственно, цены на него зависят от ситуации на европейских рынках. Электроэнергию Молдавия приобретала в Приднестровье, но с мая было решено 30% экспорта приобретать на Украине, хотя там дороже примерно на 45%. Газ Молдавия долгое время приобретала в России по $147 за 1 тыс. кубометров. После прихода правительства Санду, взявшего антироссийский курс, цена на голубое топливо была приближена к европейским. В июле за газ Молдавия платит около $900 за 1 тыс. кубометров.