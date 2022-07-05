Москва, , 15:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Мордовии Артемом Здуновым. Глава региона рассказал о социально-экономической ситуации в республике.

Президент РФ Владимир Путин и глава Мордовии Артем Здунов kremlin.ru

Путин отметил, что в целом ситуация в регионе удовлетворительная, стабильная.

«ВВП растет, промышленное производство, сельхозпроизводство растет, стройка. Правда, несколько снизился объем инвестиций в основной капитал», — отметил глава государства.

Здунов начал с отчета по ковиду, отметив, что обстановка стабилизировалась.

Что касается инвестиций, глава Мордовии пояснил, что в 2020 и 2021 годах были определённые инфраструктурные ограничения, с которыми регион сейчас справляется. Принятая ранее пятилетняя программа развития республики в том числе направлена на увеличение объема инвестиций, развитие инфраструктуры, на рост заработной платы.

«Первый год программы начался, и уже по 25 крупным проектам объём инвестиций 84 млрд мы заложили. Потому что тренд нужно менять: мы понимаем, что наши инвестиции сегодня — это наш ВРП завтра», — добавил Здунов.

Глава Мордовии, что средняя зарплата в республике невысокая — на конец прошлого года она составила около 36 тыс. рублей, внимание постоянно направлено на ее увеличение.

При этом число граждан с низкими доходами постепенно снижается: со 139 тыс. в прошлом году до 110 тыс. человек в настоящее время.

Как сообщало ИА REGNUM, проект программы индивидуального развития в Мордовии подготовили в июне прошлого года. В частности, предполагалось создание около 10,7 тыс. новых рабочих мест, увеличение дополнительных налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона, улучшение условий для развития малого и среднего бизнеса, поэтапный рост промышленного производства.

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