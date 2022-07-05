Нью-Йорк, США, , 15:03 — REGNUM Европейским странам следует рассмотреть иные решения и альтернативы продолжающейся практике задержания детей, ищущих убежища, беженцев и мигрантов по всей Европе. Об этом говорится в опубликованном 5 июля на сайте Международной организации по миграции (МОМ) совместном заявлении МОМ, Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, структуры ООН настоятельно призвали страны Европы прекратить помещать детей-мигрантов и детей-беженцев в центры временного содержания.

«Содержание под стражей оказывает глубокое и негативное воздействие на здоровье и благополучие детей и может оказывать длительное негативное воздействие на когнитивное развитие детей. Известно, что помещение под стражу усугубляет психологический стресс, и дети, содержащиеся под стражей, подвергаются риску депрессии и тревоги, а также насилия и жестокого обращения», — отмечается в документе.

В качестве альтернативных мер предлагаются такие как поддержка независимого проживания и приёмная семья, а также другие варианты, учитывающие интересы ребёнка.

«Мы призываем все европейские государства принять эти подходы для защиты прав и благополучия детей–беженцев и мигрантов», — сказала Паскаль Моро, региональный директор УВКБ ООН в Европе.

По словам Афшана Хана, регионального директора ЮНИСЕФ по Европе, задержание детей «никогда не отвечает их наилучшим интересам, является нарушением их прав и его следует избегать любой ценой».