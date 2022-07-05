Самара, 5 июля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Договор об установлении побратимских отношений Самары с белорусским городом Брест может быть подписан 28 июля в День освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. Об этом 5 июля сообщил официальный телеграм-канал департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области.

Alexxx Malev Монумент «Мужество». Брестская крепость. Брест

«Уже проработан вопрос об установлении побратимских отношений с Самарой. Это крупнейший финансовый, экономический, промышленный центр Поволжья, есть большой интерес к нашим предприятиям», — приводит пресс-служба департамента слова мэра Бреста Александра Рогачука.

Отмечается, что сейчас 80% всего брестского экспорта направляется на российский рынок, не исключено, что после подписания документа показатель может увеличиться.