Москва, 5 июля 2022, 15:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Мордовии Артема Здунова о наращивании отечественных производств кормов для домашних животных.
Так, Здунов во время встречи с главой государства заявил, что производство кормов для домашних животных — это новое направление для инвестиций. Он уточнил, что рынок практически был импортным, однако уже первая отечественная продукция поступила в торговые сети.
Глава Мордовии согласился, добавив, что объем рынка огромный и его необходимо завоевать отечественным производителям.