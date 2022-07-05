Москва, 5 июля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Мордовии Артема Здунова о наращивании отечественных производств кормов для домашних животных.

Https://pixabay.com Корм для животных

Так, Здунов во время встречи с главой государства заявил, что производство кормов для домашних животных — это новое направление для инвестиций. Он уточнил, что рынок практически был импортным, однако уже первая отечественная продукция поступила в торговые сети.

«Импорт корма для животных? — уточнил Путин. — Глупость, казалось бы, для России».

Глава Мордовии согласился, добавив, что объем рынка огромный и его необходимо завоевать отечественным производителям.

«Да, конечно. Так и надо сделать», — поддержал российский лидер.