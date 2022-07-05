Гаврилов-Ям, Ярославская область, 5 июля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Гаврилом-Ямском районе Ярославской области утонул 10-летний ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.

yaroslavl. sledcom.ru Следователи работают на месте происшествия

По предварительной информации, мальчик вместе со своим сверстником, отправился купаться в реке Которосль. Он не смог выбраться из воды и утонул. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.