Оренбург, 5 июля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Перевальский район Луганской Народной республики стал подшефной территорией Оренбургской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

Денис Абрамов ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины

«Сделать здесь предстоит немало, и наша помощь очень нужна, чтобы вернуть район к мирной жизни», — сказал глава региона.

Он также проинформировал о том, что 5 июля работает в ЛНР. Передал гуманитарный груз от оренбургских предприятий и жителей. Благотворительная помощь, а это техника и продовольствие — вместилась в в две фуры. Для школ и детских садов района из Оренбуржья привезли 40 холодильников легендарного бренда «Орск».

Губернатор Оренбургской области вместе с главой Перевальского района ЛНР посетил общеобразовательную школу и школу искусств, детский сад и городской стадион «Шахтер».