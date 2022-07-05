Сеул, 5 июля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин отправился 5 июля в Сингапур в рамках своей первой поездки в Юго-Восточную Азию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, глава МИД Южной Кореи встретится с сингапурским коллегой Вивианом Балакришнаном и другими высокопоставленными лицами страны, с которыми обсудит пути укрепления сотрудничества, а также ситуацию в регионе и мире.

Затем Пак Чин совершит двухдневный визит в Индонезию, где примет участие во встрече глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20), которая состоится на острове Бали.