Рим, 5 июля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В Италии началась массовая забастовка водителей такси, которая продлится в течение 48 часов. Об этом 5 июля сообщает агентство ANSA.

Цитата из к/ф «Соль Земли». реж Герберт Дж. Биберман. 1953. США Забастовка

По данным источника, в центре Рима также состоится шествие представителей этой профессии, протестующих против подготовки декрета о конкуренции, согласно которому предполагается либерализация отрасли, и в том числе с помощью организации частных пассажирских перевозок с использованием онлайн-приложений.

При этом, как указывает газета La Repubblica, профсоюз водителей такси, который является организатором протестов, считает, что в результате этой реформы из-за снижения цен на услуги такси произойдёт снижение их качества.

Также уточняется, что в результате забастовки уже наблюдаются затруднения в городах и аэропортах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что транспортники столицы Перу Лимы досрочно завершили забастовку после достижения соглашения с правительством о компенсации высоких цен на топливо, ставших причиной остановки работы.