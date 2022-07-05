Липецк, 5 июля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. В Липецкой области начались съёмки драмы «Дембель» режиссёра Стаса Иванова. Об этом сообщил портал kinobusiness.com 5 июля.

Съёмки

Главную роль в картине исполнит Антон Васильев, а её производством займутся продюсерская компания «Киномир» и онлайн-кинотеатр KION. Дата выхода фильма в настоящий момент неизвестна.

Напомним, картина «Дембель» расскажет о герое по имени Семён (Антон Васильев), который решает вернуться из Москвы в родной город Буй, откуда он уехал служить в армию. Однако вернувшись спустя много лет, мужчине приходится «с чистого листа» начинать жизнь в непростых условиях.