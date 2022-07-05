Москва, 5 июля, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что не считает нужным разрывать отношения с Международной федерацией гимнастики (FIG), а общественность сходит с ума из-за ситуации с гимнастом Иваном Куляком. Об этом 5 июля сообщает «РИА Новости Спорт».

Пресс-служба правительства Калужской области Иван Куляк (справа)

Напомним, 3 июля стало известно, что ФСГР не допустила Куляка к участию в Кубке России, тем самым фактически исполнив антироссийские санкции, наложенные FIG.

«Я уже сделал заявление по этому поводу, другого выхода не остаётся. Ну чего обращаться к общественности, если общественность с ума сходит? Что я ещё могу сказать? Давайте сожжём все мосты, чтобы отстранили федерацию? Если люди не хотят понимать, то что я сделаю?», — сказал Титов.

Он добавил, что не согласен с отстранением Куляка, но «ситуация сейчас такая, какая есть». По его словам, не нужно рвать отношения с международной федерацией и плевать на её решения.

Напомним, в марте на этапе Кубка мира в Катаре Куляк вышел на церемонию награждения с буквой Z на груди. Из-за FIG дисквалифицировала его на год и обязали вернуть бронзовую медаль.