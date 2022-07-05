Рязань, 5 июля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Рязанской области за минувшие сутки 31 человек завершил лечение после COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 июля в федеральном оперативном штабе. От осложнений скончался один человек.

Dzhmao.ru Лабораторные исследования на COVID-19

Всего в Рязанской области подтверждено 122 524 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 118 482 жителя. Осложнения при инфекции стали причиной смерти 3409 человек.

За сутки в ковид-госпитали поступили 13 новых пациентов.