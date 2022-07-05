Мурманск, 5 июля 2022, 14:56 — REGNUM Сегодня, 5 июля, в Мурманске на железнодорожном вокзале встретили сотрудников Росгвардии, принимавших участие в специальной военной операции на Украине, сообщает региональное правительство.
Встречавший бойцов глава региона Андрей Чибис наградил четырех сотрудников почетными знаками губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье».
Росгвардейцев встречали родственники и друзья. По завершении официальной части один из защитников Отечества сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.
Как сообщало ИА REGNUM, тюменский военнослужащий вернулся домой из украинского плена.