Мурманск, , 14:56 — REGNUM Сегодня, 5 июля, в Мурманске на железнодорожном вокзале встретили сотрудников Росгвардии, принимавших участие в специальной военной операции на Украине, сообщает региональное правительство.

Вернувшийся в Мурманск боец Росгвардии сделал своей девушке предложение руки и сердца gov-murman.ru

Встречавший бойцов глава региона Андрей Чибис наградил четырех сотрудников почетными знаками губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье».

« Важно, что все живы, здоровы. Хочу сказать слова благодарности от всей нашей страны. Вы с честью выполнили боевую задачу. Низкий вам поклон за защиту нашей Родины, борьбу с нацизмом и самоотверженность. То, что вы делаете для страны — неоценимо. Здоровья вам и сил. Вы — настоящие герои, на которых мы равняемся », — заявил Чибис.

Росгвардейцев встречали родственники и друзья. По завершении официальной части один из защитников Отечества сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.

Как сообщало ИА REGNUM, тюменский военнослужащий вернулся домой из украинского плена.