Чебоксары, , 14:55 — REGNUM 6 июля в столице Чувашии состоится крестный ход, посвящённый празднованию в честь Владимирской иконы Божией Матери. На время мероприятия автомобильное движение по маршруту шествия будет приостановлено, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной мэрии.

Маршрут крестного хода в Чебоксарах https://gcheb.cap.ru/

Крестный ход пройдёт по центру Чебоксар 6 июля, начиная с 10:00. Шествие в честь Владимирской иконы Божией Матери стартует от Введенского собора, охватит улицу Свердлова, спуск к Чебоксарскому заливу, две набережные (Историческая и театральная), выйдет на кольцо 30-й автодороги и через Коммунальную Слободу пройдёт к Спасо-Преображенскому женскому монастырю.

Крестный ход будет проходить в сопровождении службы ГИБДД по городу Чебоксары.

«Движение транспорта на участках автомобильных дорог, где проходит маршрут, будет возобновлено после прохождения пешей колонны», — говорят в администрации Чебоксар.

После окончания крестного хода состоится молебное пение Пресвятой Богородице, которое возглавит глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий.

Отметим, что праздник в честь Владимирской иконы Божией Матери установлен в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году.