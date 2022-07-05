Донецк, , 14:55 — REGNUM Украинские нацисты подвергли миномётному обстрелу населённый пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Миномётный обстрел John Crosby

Отмечается, что обстрел Доломитного со стороны ВСУ был зафиксирован в 14:02 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено 12 мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что Украина получит от Литвы дополнительные средства для проведения работ по восстановлению страны.