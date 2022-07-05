Нью-Йорк, США, 5 июля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Исследователи используют ряд инструментов для изучения местонахождения китов, включая спутниковое слежение, аэрофотосъемку, наблюдения и развертывание отдельных гидрофонов для прослушивания их сигналов. Впервые в истории исследователям удалось прослушивать китов, используя существующие подводные волоконно-оптические кабели. Исследование проводилось на архипелаге Шпицберген в районе под названием Исфьорден, где киты добывают пропитание в течении лета. Об этом сообщает EurekAlert.

Three-shots Кит

Метод, называемый распределенным акустическим зондированием (DAS), использует инструмент для подключения к волоконно-оптической системе, превращая неиспользуемые дополнительные волокна в кабеле в длинный виртуальный массив гидрофонов.

DAS позволяет исследователям не только обнаруживать вокализацию китов, но и использовать оптоволоконную сеть для определения местоположения китов в пространстве.

«Установка гидрофонов обходится чрезвычайно дорого. Но волоконно-оптические кабели проложены по всему миру и доступны <…> Это может быть очень похоже на то, как покрытие Земли спутниковыми снимками позволило ученым из самых разных областей проводить самые разные виды исследований Земли. Для меня эта система может стать чем-то вроде спутников в океане», — заявила Леа Буффо, научный сотрудник Корнельского университета (США).

«Технология также позволяет исследователям «слышать» другие звуки, разносящиеся по воде, от сильных тропических штормов до землетрясений и проходящих мимо судов», — сказал Мартин Ландре, геофизик Норвежского университета науки и технологий.

Благодаря разработке учёные смогли обнаружить пять крупных штормов, где находятся киты в разные сезоны, а также как и куда они мигрируют.

«То, что мы услышали, было, конечно, большим движением судов, множеством землетрясений, и мы также могли обнаружить отдаленные штормы. И последнее, но не менее важное, киты. В целом мы обнаружили по меньшей мере 830 вокализов китов», — отметил Ландре.

По словам Леа Буффо, особенно эта система ценна в Арктике, где потепление в результате изменения климата происходит в два-три раза быстрее, чем в среднем. Киты не являются круглогодичными пользователями региона, но по мере таяния льда это может измениться.

«Система станет полезной, когда учёные смогут получать информацию в режиме реального времени, что позволит передавать местонахождение животных судам, чтобы потенциально снизить их столкновения», — сказала Ханна Джой Кризелл, сотрудница Корнельского университета.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 1 июля норвежская береговая охрана спасла кита, запутавшегося в веревках у побережья Северной Европы.

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