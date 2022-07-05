Урумчи, Китай, 5 июля 2022, 14:54 — REGNUM Гроты Кумутула, построенные в период с пятого по четырнадцатый век в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, откроются для публики в октябре, сообщили местные власти, передает 5 июля агентство Синьухъа.

Урумчи
Урумчи
Marc van der Chijs
«Это будет первый раз, когда буддийские гроты откроются для публики с тех пор, как они были обнаружены. Исходя из состояния сохранности пещер, мы планируем поначалу открыть 12 гротов», — сказал заместитель руководителя научно-исследовательского института Кизильских гротов, который управляет гротами Кумутула, Мяо Лихуэй.

По словам Мяо, гроты Кумутула являются важным объектом культурного наследия, находящимся под охраной государства, добавив, что они состоят из 122 пещер с уникальными фресками. Эксперты считают, что гроты имеют большое значение для изучения истории буддизма в Китае. По словам Мяо, институт наращивает усилия по ускорению инфраструктурных работ вблизи объекта, чтобы лучше обслуживать будущих туристов.

Гроты расположены в долине реки примерно в 30 км от собственно города Кука, округа Аксу. Они являются одними из крупнейших буддийских гротовых храмов в Синьцзяне и находятся рядом с гротами Кызыл, одним из самых ранних в Китае крупных буддийских гротов.