Урумчи, Китай, , 14:54 — REGNUM Гроты Кумутула, построенные в период с пятого по четырнадцатый век в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, откроются для публики в октябре, сообщили местные власти, передает 5 июля агентство Синьухъа.

Урумчи Marc van der Chijs

«Это будет первый раз, когда буддийские гроты откроются для публики с тех пор, как они были обнаружены. Исходя из состояния сохранности пещер, мы планируем поначалу открыть 12 гротов», — сказал заместитель руководителя научно-исследовательского института Кизильских гротов, который управляет гротами Кумутула, Мяо Лихуэй .

По словам Мяо, гроты Кумутула являются важным объектом культурного наследия, находящимся под охраной государства, добавив, что они состоят из 122 пещер с уникальными фресками. Эксперты считают, что гроты имеют большое значение для изучения истории буддизма в Китае. По словам Мяо, институт наращивает усилия по ускорению инфраструктурных работ вблизи объекта, чтобы лучше обслуживать будущих туристов.

Гроты расположены в долине реки примерно в 30 км от собственно города Кука, округа Аксу. Они являются одними из крупнейших буддийских гротовых храмов в Синьцзяне и находятся рядом с гротами Кызыл, одним из самых ранних в Китае крупных буддийских гротов.