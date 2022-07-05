Москва, , 14:53 — REGNUM Госдума приняла решение снять с рассмотрения в первом чтении законопроект о переименовании Дня воинской славы 3 сентября в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение принято в связи с «необходимостью проведения дополнительных консультаций», отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Законопроектом предлагается переименовать «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» на «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)».

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