Москва, 5 июля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Госдума приняла решение снять с рассмотрения в первом чтении законопроект о переименовании Дня воинской славы 3 сентября в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Решение принято в связи с «необходимостью проведения дополнительных консультаций», отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Законопроектом предлагается переименовать «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» на «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)».