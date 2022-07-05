Нальчик, , 14:52 — REGNUM В Кабардино-Балкарии разоблачено мошенничество в особо крупном размере при рекультивации мусорных полигонов. При исполнении контракта директор компании, которая заключила его с региональным ведомством, похитил 20 млн рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, сообщили 5 июля в пресс-службе прокуратуры по региону.

Отмывание денег Pixabay.com

Из подробностей его расследования известно, что директор компании при выполнении контракта на сумму 85 млн рублей по рекультивации земельных участков, где было проведено несанкционированное размещение отходов, превысил данные о затратах и объемах выполненных работ на сумму свыше 20 млн рублей. Полученные денежные средства он по фиктивным сделкам перевел со своего расчетного на расчетные счета ряда физических и юридических лиц, придав вид законности похищенным бюджетным деньгам.

Таким образом, он оказался фигурантом дела об отмывании денежных средств, полученных в результате совершения преступления, с использованием служебного положения и в особо крупном размере. За совершенное преступление злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.