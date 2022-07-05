Таллин, 5 июля, 2022, 14:52 — ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет электричества

В ходе переговоров о создании нового правительства Эстонии их участники договорились о введении в стране понятия «социальное электричество». Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Социальное электричество представляет собой сочетание реформы рынка электроэнергии и компенсации разницы в цене для потребителей, сообщил один из участников переговоров, председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.

«Это может значительно удешевить электроэнергию, особенно в период, когда цены на электричество дорожают», — сказал Ляэнеметс, отметив, что еще не согласовано, как будет компенсироваться цена на электроэнергию. Каким будет потолок цены на электроэнергию в случае такого решения, также не согласовано: 100 или 50 евро.

«В идеале это было бы около 100 евро. Если бы это было возможно, социал-демократы определенно предпочли бы цену ниже 100 евро», — сказал Ляэнеметс.

По словам Ляэнеметса, в других частях Европы социальное электричество относится к решению, при котором доля государства в формировании рынка электроэнергии очень велика. При этом социальное электричество будет предназначено только для частных лиц.

Чтобы компенсировать бурно растущие цены на газ и отопление, по словам Ляэнеметса, необходимо составить «более амбициозную» программу поддержки, потому что рост цен означает, что люди больше не могут сэкономить на чем-то другом.