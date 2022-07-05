Москва, , 14:50 — REGNUM Для уничтожения отступающей из Лисичанска техники и живой силы вооруженных сил Украины подразделения Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) применяли тактическую хитрость. Об этом 5 июля рассказал подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, подразделения украинских оккупантов отступали из Лисичанска по проселочным дорогам. Впереди, в качестве разведчиков, шли небольшие группы боевиков киевского режима.

«Мы пошли на такую хитрость, когда пропускали мелкие группы по проселочным дорогам, чтобы они передавали более крупным силам, что эта дорога безопасна и когда они выходили на дороги мы их уничтожали. Мы перепахали все те силы, которые пытались выйти с Лисичанска», — сказал Марочко.

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