Пекин, 5 июля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Среднемесячная температура по всему Китаю в июне достигла 21,3 градуса по Цельсию, что сделало нынешний июнь самым жарким с 1961 года в Китае, сообщило главное метеорологическое агентство страны, передает 5 июля агентство Синьхуа.

74.mchs.gov.ru Жара

Июньская температура была на 0,9 градуса по Цельсию выше, чем обычно. По данным метеорологического управления Китая, во многих регионах, включая провинцию Хэнань в центральном Китае и провинцию Шаньдун в восточном Китае, была зарегистрирована самая высокая июньская температура за всю историю наблюдений.

Волны жары накрыли некоторые районы Китая с 13 по 26 июня, затронув более 600 млн человек. 25 июня в одном из уездов провинции Хэбэй на севере Китая температура воздуха достигла 44,2 градуса по Цельсию.

Фан Сян, заместитель директора Национального метеорологического центра Китая, заявил, что в июле в южном Китае и некоторых частях юго-западного Китая и восточного Китая могут наблюдаться более низкие средние температуры по сравнению с предыдущими годами, в то время как в остальной части Китая могут наблюдаться аналогичные или более высокие температуры.