Москва, , 14:47 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, который освобождает от НДФЛ доходы физлиц от продажи золота, а от НДС — операции банков по продаже физлицам бриллиантов, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Поправки в Налоговый кодекс освобождают на 2022−2023 годы от НДФЛ доходы физических лиц от реализации золота в слитках. Мера принимается для повышения привлекательности этого инструмента для сохранения сбережений.

Положение распространяется на доходы физических лиц, полученные начиная с 1 января 2022 года.

Кроме того, закон бессрочно освобождает от НДС операции, связанные с реализацией банками бриллиантов физлицам.

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