Москва, 22 июня, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Глава общественной организации «Русская община» Андрей Ткачук в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой назвал российскую певицу Дарью Зотееву (Инстасамка) «порождением плана Даллеса».

Валентин Егоршин/ТАСС Певица Инстасамка

«Глядя на Инстасамку, я понимаю, что сейчас реализуется план Даллеса, который после Второй мировой войны писал: «Русских невозможно завоевать. Да нам это и не понадобится. Мы сделаем по-другому. Мы развратим их молодёжь. Мы сделаем так, что их молодёжь превратится в животных и будут ненавидеть собственных родителей, свою страну и свой народ», — сказал общественник.

Вместе с тем Ткачук посетовал на то, что, согласно опросу, большинство выпускников российских школ хотят стать блогерами. Однако, как указал глава общины, в понимании молодёжи блогер — это «фрик, который показывает гениталии перед камерой или делает другие вещи из дурдома».

В пример Ткачук привёл неназванного блогера с 15-миллионной аудиторией, который в своих видео «исключительно пользуется матом».

«Инстасамка — это тоже порождение технологии развращения молодёжи. У нас нашу молодёжь крадут, чтобы они не стали русскими людьми», — добавил общественник.

Аллен Даллес был главой ЦРУ в период с 1953 по 1961 год. Согласно известной теории заговора, «план Даллеса» представляет собой проект США в период холодной войны по моральному разложению жителей Советского Союза. В 1990-е годы появился текст, приписываемый Даллесу. Однако на данный момент подтверждения подлинности документа или его существования нет. Несмотря на это, в ноябре 2016 года текст «План Даллеса по уничтожению СССР (России)» был включён в Федеральный список экстремистских материалов.

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