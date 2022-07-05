Таллин, , 14:47 — REGNUM

В аэропорту Publicdomainpictures.net

Массовая отмена рейсов европейскими авиаперевозчиками, десятки тысяч пассажиров, которые оказались заложниками нехватки пилотов и обслуживающего персонала в аэропортах, забастовки авиакомпаний — это реальность Европы, которая не разрешится до конца 2022 года.

Такую оценку ситуации дал коммерческий директор Таллинского международного аэропорта Ээро Пяргмяэ в интервью местной радиостанции Vikerraadio.

По его словам, в авиационном секторе, который в течение двух с половиной лет работал с большими ограничениями из-за эпидемии коронавируса, сейчас не хватает работников для обслуживания восстановившегося пассажиропотока. Коронавирус заставил авиакомпании сократить расходы, но теперь они не в состоянии восстановить прежние трудовые ресурсы.

По словам Пяргмяэ, на восстановление ресурса потребуется не менее шести месяцев: «Возможно, к зиме все уладится, и следующим летом все уже будет в отличном ритме».

По его данным, только Вrussels Airlines — бельгийская «дочка» крупнейшей авиакомпании Евросоюза Lufthansa — отменит этим летом почти 700 рейсов. По словам Пяргмяэ, Lufthansa была одной из немногих авиакомпаний, продолжавших работать во время коронакризиса, но сейчас эта новая проблема бьет по ней сильнее всего: «Расписание построено с точностью до часа, и когда эта волна сбивается, то она сбивается очень сильно».

Кроме того, заполняемость рейсов очень высокая, более 80%. Поэтому очень трудно пересадить на другие самолеты всех людей, для которых рейс был отменен. У авиакомпаний Европы нет другого выбора, кроме снижения загрузки и отмены рейсов. В итоге проблемы аккумулируются, нарастая как снежный ком.

«Очевидно, что проигравшими в этом процессе являются пассажиры, — сказал Пяргмяэ. — Уже в 2019 году возникла нехватка пилотов. Уже тогда было ясно, что в ближайшее десятилетие Европе будет не хватать по меньшей мере 5 000 пилотов».

Пяргмяэ посоветовал при планировании летних перелетов отдавать предпочтение прямым рейсам и ручной клади. Кроме того, обязательно нужно иметь туристическую страховку и точно знать, что она покрывает.