Астрахань, , 14:46 — REGNUM В Астраханской области 5 июля выявлены 26 пациентов с коронавирусом — на одного меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUMа по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки госпитализированы 16 человек. Всего на территории региона выявлено 118 тыс. 103 положительных результата исследования.

114 тыс. 534 человека выписаны после курса лечения, в том числе 61 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 16 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.