Астрахань, 5 июля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Астраханской области 5 июля выявлены 26 пациентов с коронавирусом — на одного меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUMа по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы 16 человек. Всего на территории региона выявлено 118 тыс. 103 положительных результата исследования.

114 тыс. 534 человека выписаны после курса лечения, в том числе 61 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 16 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.