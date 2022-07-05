Париж, , 14:43 — REGNUM По данным национального института статистики и экономических исследований (INSEE), производство обрабатывающей промышленности во Франции, сократившееся на 0,5% в апреле, выросло на 0,8% в мае за счет производства товаров для оборудования и других промышленных товаров (химия, текстиль, металлургия), передает BFM TV.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Стабилизация промышленного производства происходит после трех месяцев спада, когда французская промышленность страдает от напряженности в цепочках поставок и роста цен на топливо и сырье.

В розничной торговле в обрабатывающей промышленности производство товаров выросло на 0,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МВД Франции Жеральд Дарманен объявил о поездке в Новую Каледонию, посвященной «институциональному будущему» острова.

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