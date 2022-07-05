Воронеж, , 15:16 — REGNUM Благодаря расширенной поддержке нацпроекта «Производительность труда» и бережливым технологиям, рыбная продукция Атлантики, выпускаемая воронежскими производителями «Фосфорель» и «Рыбный двор» стала доступнее.

Воронежский производитель рыбной продукции увеличил выработку на 50% благодаря нацпроекту Цитата rck36.ru

Так, «Фосфорель» на 30% сократил время производства рыбных пресервов, а выработка при этом увеличилась на 26% (с 190 до 239 кг/чел. в смену), сообщает производительность. рф.

В ассортименте «Фосфорель» — продукты холодного и горячего копчения, рыбные пресервы в масле и заливках из разных видов рыб. Продукция компании поставляется в крупные федеральные торговые сети: Магнит, X5 Group, «Красное& Белое» и другие.

Повышение эффективности производства позволяет любителям рыбных деликатесов по всей стране приобретать продукцию вовремя и в нужном количестве. Для достижения результата эксперты ФЦК с рабочей группой компании оптимизировали пилотный поток производства рыбных пресервов на примере атлантической сельди «по-царски».

Благодаря внедрению стандартизированной работы на производстве федеральные эксперты определили, сколько сотрудников должно выполнять свои функции на каждом этапе изготовления продукта и закрепили данное количество документально, создав схему расстановки сотрудников на участке.

«Выработку в пилотном потоке увеличили за счет снижения простоев оборудования. С рабочей группой мы выявили, что для бесперебойности работы потока не хватает сырья, 4-5 раз за неделю с опозданием выявляются неисправности. Из-за некорректной конфигурации конвейера линия напоминала «ручеек» — происходили заторы на изгибах.

Мы изменили конфигурацию конвейера (сделали линию прямой), что исключило застревание банок. Предложили сформировать сменный план-график с учетом наличия сырья, внедрить стандарты обслуживания. Изменения на этом потоке обеспечивают компании возможность производить дополнительно до 6 тонн в месяц», — подводит итоги старший руководитель проекта Яков Шмарин.

«Во время реализации проекта в первом потоке мы убедились в высокой квалификации экспертов ФЦК и их профессионализме. Основная помощь с их стороны заключалась не только в практическом применении инструментов бережливого производства, но и во взгляде со стороны для выявления тех «узких мест», о которых мы не подозревали. За счет таких мероприятий, как стандартизация рабочих мест, разработки карт быстрой переналадки, применения производственного анализа и прочих- планируется получение значимого экономического эффекта» — говорит руководитель группы ООО «Фосфорель» Артем Пресняков.

В результате работы экспертов ФЦК и рабочей группы компания увеличила выработку на 26%, с 190 до 239 кг/чел. в смену, сократила время протекания процесса производства пресервов на 30%, с 205 до 144 часов, незавершенное производство уменьшила на 11%, с 28 205 до 25 055 килограммов.

ООО «Рыбный двор» добилось увеличения заказов, выполненных точно в срок. Это стало возможно благодаря применению принципов бережливого производства на предприятии. Так, время протекания процесса изготовления копченой рыбы сардина (иваси) сократилось на 12%, а выработка на каждого человека увеличилась на 50%.

Воронежский производитель рыбной продукции увеличил выработку на 50% благодаря нацпроекту Цитата rck36.ru

«С рабочей группой предприятия мы выбрали пилотный поток — производство сардины холодного копчения, пользующаяся большим спросом на рынке. Проведя диагностику, выявили более десяти узких мест, которые мешали росту эффективности. Среди них — длительное время разморозки рыбы (дефростации), отсутствие поточности производства, длительное время ожидания навески, копчения и процесса упаковки», — пояснил старший руководитель проектов РЦК Сергей Сидоренко.

Следующим этапом станет оптимизация процесса производства мясных изделий и пресервов.

Напомним, что в рамках нацпроекта предприятию оказывается расширенная поддержка. Срок активной работы экспертов ФЦК составляет 12 месяцев, вместо стандартных 6. Это позволяет федеральным экспертам создать не один, а два потока-образца, глубже посмотреть на производственные процессы и оптимизировать функциональные направления.

«Когда мы выбирали проекты, которые хотели бы реализовать в рамках расширенной поддержки, то сразу обратили внимание на оптимизацию закупочной процедуры. Так как у нас пищевое предприятие, то помимо закупки сырья мы приобретаем огромное количество упаковочных материалов: пленка, картонные короба, упаковочная лента, поддоны и прочее.

При этом мы не имели стандартов, регламентов, задокументированного списка поставщиков. Нам было важно понять, сколько отложенных средств мы могли бы использовать. Сейчас мы видим серьёзный потенциал от реализации предложенных решений экспертами ФЦК.

Во-первых, сокращение времени, требующегося на проведение всего процесса закупки. Во-вторых, мы сможем как минимум на треть уменьшить «замороженные» денежные средства, которые сейчас лежат на складах», — обосновывает выбор руководитель ООО «Фосфорель» Александр Шепеленко.

Проект по оптимизации закупочной деятельности еще идет, но уже получены первые результаты: сократилось время протекания процесса согласования договоров и упростилась методика их согласования, реализуются мероприятия по уменьшению остатков, которые стимулируют компанию к созданию новых продуктов.

Кроме того, автоматизация процедуры согласования договоров с поставщиками позволит проводить этот процесс удаленно — теперь сотруднику отдела закупок не нужно будет посещать каждый профильный отдел для получения согласования.

«ФЦК создают понятную и прозрачную систему организации проведения закупочных процедур, а также готовит регламенты и единые принципы формирования планов-графиков закупок. Реализовав все запланированные решения, компания значительно сократит излишние запасы упаковки на складах, оптимизирует процесс планирования и устранит постоянные корректировки плана», — считает руководитель проекта Управление оптимизации бизнес-процессов ФЦК Александр Петяя.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Производительность труда» ориентирован на предприятия базовых несырьевых отраслей экономики — обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство и торговля — с выручкой от 400 млн рублей в год и долей иностранного участия в уставном капитале не более 50%.

Федеральный центр компетенций предоставляет высокопрофессиональные услуги управленческого консалтинга и является оператором национального проекта «Производительность труда» в части адресной поддержки предприятий.