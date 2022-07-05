Сосновский район, Челябинская область, 5 июля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Сосновском районе Челябинской области злоумышленник угнал автомобиль с пятилетним мальчиком внутри. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Swoolverton Автомобиль Lifan

36-летняя жительница Копейска возвращалась домой в автомобиле «Лифан» из города Касли. Поздним вечером она остановилась на заправке, вышла из машины и направилась к кассе, но обернулась и увидела неизвестного, открывавшего дверь её автомобиля. Она бросилась к машине, но злоумышленник оттолкнул её и уехал.

Внутри на заднем сиденье находился мальчик 2017 года рождения. Похититель проехал пару километров и врезался в дорожное ограждение. Его задержали, а ребёнка передали матери. Задержанным оказался 39-летний житель Челябинска, ранее неоднократно судимый за разбой и кражи. Теперь ему грозит очередная судимость.