Лондон, 5 июля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Банк Англии предупредил об ухудшении экономических прогнозов для Великобритании и всего мира и посоветовал банкам увеличить буферный капитал, чтобы выстоять во время «шторма», передает 5 июля Reuters.

(сс) Adrian Pingstone Здание Банка Англии

«Экономические перспективы для Великобритании и всего мира существенно ухудшились», — заявил Банк Англии в своем последнем докладе о финансовой стабильности.

Прогнозы таких международных организаций, как МВФ и ОЭСР, утверждают, что Великобритания более подвержена рецессии и устойчивой инфляции, чем другие западные страны, но все они столкнулись с глобальными потрясениями на рынке энергоносителей и сырьевых товаров.

Как заявляет Банк Англии, британские банки имеют все возможности для того, чтобы пережить даже серьезный экономический спад, однако рекомендовал увеличить резервы на случай неплатежей по кредитам со стороны населения и бизнеса.

Центробанк также выразил беспокойство по поводу здоровья основных финансовых рынков, например американских и британских гособлигаций.

«На фоне высокой волатильности условия ликвидности ухудшились даже на обычно высоколиквидных рынках, таких как казначейские облигации США, государственные облигации и фьючерсы на процентные ставки», — заявил Банк Англии.

Существует возможность, что ситуация ухудшится, «особенно если волатильность рынка еще более возрастет».