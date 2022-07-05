Донецк, , 14:40 — REGNUM Помогавшие в освобождении Луганской Народной Республики (ЛНР) от киевских боевиков силы Донецкой Народной Республики (ДНР) перебрасываются на донецкое направление. Об этом 5 июля рассказал журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики Цитата из видео опубликованного на странице Дениса Пушилина Вконтакте

Как напомнил глава ДНР, на сегодняшний день территория ЛНР уже освобождена от вооружённых украинских формирований.

«Мы уже можем говорить, что и наш корпус, который принимал участие, помогая нашим братьям, — он перемещается на донецкое направление. Также перемешается и второй корпус Луганский», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела Донецка со стороны вооружённых украинских формирований шахта имени Засядько осталась без электричества.