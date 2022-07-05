Донецк, 5 июля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Помогавшие в освобождении Луганской Народной Республики (ЛНР) от киевских боевиков силы Донецкой Народной Республики (ДНР) перебрасываются на донецкое направление. Об этом 5 июля рассказал журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

Цитата из видео опубликованного на странице Дениса Пушилина Вконтакте Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики

Как напомнил глава ДНР, на сегодняшний день территория ЛНР уже освобождена от вооружённых украинских формирований.

«Мы уже можем говорить, что и наш корпус, который принимал участие, помогая нашим братьям, — он перемещается на донецкое направление. Также перемешается и второй корпус Луганский», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела Донецка со стороны вооружённых украинских формирований шахта имени Засядько осталась без электричества.