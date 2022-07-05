Междуреченск, Кемеровская область, , 14:41 — REGNUM В Междуреченске на поверхность выведены 188 работников шахты «Распадская-Коксовая», где ранее произошло обрушение. Об этом сообщили в министерстве угольной промышленности Кемеровской области.

В шахте Gukovo.ru

«Сегодня, 5 июля, в 15:47 (время местное) в районе Междуреченского городского округа произошло сейсмособытие магнитудой 3,9. В тоже время на шахте «Распадская-Коксовая» на вентиляционном штреке 3-2-1 произошло обрушение кровли выработки, — уточнили в министерстве. — В этот момент в шахте находилось 190 человек. В результате обрушения на вентиляционном штреке 3-2-1 находилось четыре человека, двоих с различными травмами госпитализировали в медицинское учреждение Междуреченска. Судьба двоих машинистов буровых установок неизвестна».

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