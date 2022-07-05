Москва, 5 июля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. На Московской бирже 5 июля в ходе торгов продолжается резкий рост курса американского доллара по отношению к рублю, следует из данных торгов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

В 14:17 курс доллара достиг отметки 61,21 рубля за один доллар. С начала торгов объём роста превысили 10%.

Евро также дорожает, вплотную приблизившись к показателю 63 рубля за единицу валюты.

Напомним, официальный курс доллара и евро, установленный ЦБ на 5 июля, составляет 55,09 и 57,18 рубля соответственно.