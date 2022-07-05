Самара, 5 июля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Проработать увеличение поставок продуктов питания в социальные учреждения Самарской области через специальный склад поручил глава региона Дмитрий Азаров. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Столовая

Данный вопрос рассматривали на оперативном совещании в правительстве Самарской области.

Отмечается, что сейчас продукты питания со специального склада получают 116 социальных учреждений в 13 муниципалитетах региона. Основной целью реализации данного проекта является пресечение поставок контрафактных, недоброкачественных и фальсифицированных товаров путем организации сплошного контроля.

Сообщается, что сотрудники спецсклада собирают заявки предприятий и направляют их поставщикам. Качество продукции проверяют сотрудники региональных управлений Россельхознадзора, Роспотребнадзора, департамента ветеринарии Самарской области.

Глава региона поручил областным министерствам образования, здравоохранения, социально-демографической и семейной политики провести анализ учреждений, которые работают через систему оптово-распределительного центра, и сопоставить их с теми, кто заказывает продукты самостоятельно напрямую у поставщиков.

«Необходимо выявить количество замечаний, происшествий, ценовую политику и провести сравнение. Тогда будут объективные показатели. А это здоровье людей, снижение нагрузки на систему здравоохранения, это качество жизни. Слышу много хороших отзывов, но нужно сделать количественный анализ. На его основании и анализе возможностей по расширению поставок оптово-распределительного центра прошу представить предложения по организационным, методическим мерам, финансовому обеспечению», — приводит пресс-служба его слова.

Азаров также предложил рассмотреть возможность создания запасов продуктов питания на случай, если возникнут сложности с поставками товаров из-за ценовых колебаний или ажиотажного спроса.

«Давайте продумаем этот вопрос, определим, какой запас мы можем иметь. У нас зачастую колебания, связанные с ажиотажным спросом, длятся 2−3 недели. Не исключено, что подобный ажиотаж может возникать и в последующие годы. Давайте подумаем, какие механизмы нас могут от этого защищать», — заявил глава региона.