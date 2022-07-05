Ачинский район, Красноярский край, 5 июля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Ачинском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием двоих подростков. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 июля в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Pravovoyicentr.ru ДТП

ДТП произошло вечером 4 июля в селе Белый Яр Ачинского района. 12-летний водитель мопеда сбил своего 13-летнего приятеля, гостившего на каникулах у бабушки. Школьника госпитализировали в медучреждение Ачинска.

Установлено, что мальчик взял мопед у своего дедушки. Он решил покататься, но не справился с управлением и сбил своего друга, переходившего проезжую часть.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. В отношении 62-летнего дедушки юного водителя составлен административный материал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ачинске в результате ДТП погибла пенсионерка.

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