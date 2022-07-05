Москва, , 14:36 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об обеспечении Вооружённых сил России при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

«В целях гарантированного обеспечения поставок вооружений и боеприпасов необходимо оптимизировать работу оборонно-промышленного комплекса и предприятий, являющихся частью кооперационных цепочек, на что и направлены разработанные правительством поправки», — отметил вице-премьер Юрий Борисов в ходе дискуссии.

Правительство получает право вводить специальные меры в экономике при проведении таких операций и определять порядок их финансирования и материально-технического обеспечения.

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