Пермь, , 14:36 — REGNUM В Перми раньше срока завершили ремонт дороги через плотину Камской ГЭС. На объекте возобновили полноценное движение транспорта, сообщил глава города Алексей Дёмкин в телеграм-канале.

дорога через плотину Камской ГЭС в Перми gorodperm.ru

Мэр также проинформировал о том, что власти Орджоникидзевского района выполнят ремонт подъездов к плотине КамГЭС. Работы будут проводиться по ночам, чтобы не затруднять дорожное движение.

«Старые железнодорожные пути будут демонтированы, и полностью заасфальтируем участок улицы Набережной от кольца на пересечении улиц Карбышева и Ново-Гайвинской. О сроках ремонта проинформируем дополнительно», — сказал Дёмкин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ремонт дороги через плотину начался в середине мая. Планировалось, что дорогу откроют в конце августа.