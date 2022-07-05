Курск, 5 июля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 20 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

5 июля выявлен 31 случай заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 119 тыс. 482 случая заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 116 тыс. 514 пациентов, в том числе 36 — за последние сутки.

Всего скончались 2490 человек. Подтвержден один новый летальный случай.