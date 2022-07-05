Москва, , 15:41 — REGNUM Известный кинокритик Сергей Сычев отреагировал на недавнее негативное высказывание Никиты Михалкова о режиссуре в России. Об этом сообщил портал PopCornNews 5 июля.

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«Я думаю, что лучшая критика в данном случае — это показать пример. Если Никита Сергеевич покажет, как надо снимать кино, тогда все подтянутся. Он уже давно ничего не снимает. «Шоколадный револьвер» — давно все ждали, но пока непонятно, что будет с этим фильмом. Пусть снимает хорошее кино, и тогда уровень режиссуры в стране вырастет сразу», — заявил эксперт. Сычев также отметил, что наличие талантливых актёров не всегда гарантирует успех картины, сравнив подобное явление «с гаданием на кофейной гуще».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Никита Михалков высказался о современной кинорежиссуре в России. По мнению постановщика, уровень отечественной режиссуры за последние несколько лет катастрофически «упал».

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