Москва, 5 июля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Украинских боевиков нужно «отодвинуть» до Киевской области, чтобы их ракеты перестали угрожать населению Донбасса, заявил 5 июля подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

«Мы идем дальше, потому что мы не можем гарантировать безопасность наших граждан, если не отодвинем украинские войска от наших границ на довольно далекое расстояние, по крайней мере на то расстояние, которое не позволяет наносить огневое поражение», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что это «приблизительно, порядка 300 километров, то есть до Киевской области нам нужно отодвинуть украинские войска, чтобы уже говорить, что их ракеты не прилетят на головы наших граждан».