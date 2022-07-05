Сеул, , 14:35 — REGNUM В Южной Корее приступили к транспортировке первого в стране лунного орбитального аппарата на базу Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

Луна

По их словам, лунный орбитальный аппарат Pathfinder, также известный как «Данури», забрали из Корейского института аэрокосмических исследований около 10:00 по местному времени и направили в международный аэропорт Инчхон в специально разработанном контейнере.

После того, как аппарат прибудет в международный аэропорт Орландо, его перевезут по суше в космический центр. Там он пройдёт техническое обслуживание и предстартовую подготовку.

Запуск лунного орбитальный аппарата будет осуществлен 3 августа с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9.

Ожидается, что к декабрю «Данури» достигнет орбиты Луны. В течение года аппарат будет выполнять ряд задач, включая наблюдение за лунной активностью, поиск потенциальных посадочных площадок для будущих миссий и проверку космических интернет-технологий.

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