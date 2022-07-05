Москва, 5 июля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Подготовительная работа к штурму Лисичанска велась около полутора месяцев. Об этом 5 июля рассказал подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, на протяжении всего этого периода российская армия и силы ЛНР вели артиллеристский огонь по укрепрайонам украинских оккупантов, уничтожая их технику, склады с боеприпасами и опорные пункты.

«Подготовительная работа велась на протяжении полутора месяцев. Мы периодически выявляли позиции украинских войск, перемалывали склады с боеприпасами, военной техникой. Это был последний оплот Украины в ЛНР, куда были стянуты все силы и средства на территории ЛНР, но стремительными действиями был совершен рывок, были заняты три населенных пункта и пошло наступление на Лисичанск», — сказал Марочко.